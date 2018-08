La Lega Serie A ha presentato il nuovo logo: si rinnova il partnerariato con TIM e c’è il restyling di immagine. Ecco il simbolo del campionato 2018/2019

La Lega Serie A ha un nuovo logo. Come annunciato sul proprio sito, in vista dell’inizio del campionato tra dieci giorni, si rinnova il partnerariato con TIM e non manca un restyling di immagine: «Appassionante, Avvincente, Adrenalinica. La nuova stagione è alle porte, tra pochi giorni ripartirà il campionato più bello del mondo. Grazie al rinnovo della partnership con TIM, la più longeva sponsorizzazione di una lega sportiva, sarà ancora una volta Serie A TIM! E quest’anno, la Serie A TIM 2018 – 2019 ricomincia da un nuovo punto di partenza, la A. Ecco svelato il nuovo marchio della Serie A TIM 2018 – 2019, che si inserisce in un articolato progetto di restyling dei marchi della Lega Serie A e delle sue competizioni».

«Evoluzione in chiave contemporanea del logo sin qui in uso, il nuovo marchio nasce dal desiderio di dare centralità proprio alla “A”, elemento universalmente distintivo della nostra Lega e della nostra competizione più importante. Una linea giovane, un impatto immediato che racchiude nella semplicità e nella simmetria delle forme i colori della bandiera italiana, il prestigio dell’oro e l’autorevolezza della “A”, ribadendo il solido e rinnovato legame con TIM. Da questo progetto nascono anche i nuovi marchi delle altre competizioni: Coppa Italia, Supercoppa e Competizioni Primavera, queste ultime nuovamente abbinate a TIM».