Serie A: la decisione dell’AIA su Pietro Marinoni, l’arbitro indagato nell’ambito dell’inchiesta scommesse

Arriva l’ufficialità sulla decisione dell’AIA nei confronti di Pietro Marinoni, l’arbitro indagato nell’ambito dell’inchiesta scommesse

Arriva da Giovanni Capuano, tramite X, un importante aggiornamento sulla questione scommesse.

Protagonista della vicenda, l’arbitro Pietro Marinoni, indagato nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse su piattaforme illegali e che secono il giornalista, è stato sospeso dall’AIA.

La Repubblica scrive che Marinoni, secondo gli investigatori, si occupa di raccogliere i contanti che coprono i debiti per poi consegnarli a Tommaso De Giacomo, uno dei gestori dei siti in questione.

Nell’agosto 2022, si legge in una chat, dice di dover arbitrare un match tra Aurora Pro Patria e Torres di Serie D (poi non giocata perché gli ospiti erano stati ripescati in Serie C) e chiede le quote delle scommesse, non ancora uscite. Fagioli allora gli risponde: “Sta buono e arbitra bene, va”. Quando nel 2023 iniziano a diffondersi le voci dell’indagine della procura di Roma, Marinoni si preoccupa: “Cosa volete da me con ‘sta storia” scrive in una chat, con Fagioli che gli risponde: “Colpa tua se c’è sto casino Piè, mettitelo in testa“.