Moviola Lazio-Inter e Var: il gol del pareggio nerazzurro, firmato D’Ambrosio è regolare?

Dopo la rete messe a segno dalla Lazio, l’Inter è riuscita a reagire, ma la rete nerazzurra è stata molto discussa: su un’azione confusa sugli sviluppi di un corner, la palla è rimasta in area piccola, dove D’Ambrosio ha anticipo Strakosha ed ha messo in rete. I giocatori biancocelesti hanno protestato per un presunto contatto con il portiere albanese, ma con l’intervento della moviola, l’arbitro ha deciso di convalidare.

Moviola Lazio-Inter e Var: si sta giocando in questi istanti allo stadio Olimpico di Roma lo scontro diretto per la qualificazione in Champions League. La sfida è diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. Un fischietto di livello internazionale per la gara più importante della stagione per entrambe le square, uno scontro che può valere la massima coppa europea. E il team arbitrale è di altissimo livello: il direttore di gara toscana è infatti coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Di Fiore, con Guida come quarto uomo. Addetti al Var Irrati e Vuoto.

Sono 16 le gare dirette in Serie A fin qui dall’arbitro classe 1973: 70 ammonizioni, 6 espulsioni (3 per doppia ammonizioni e 3 per rosso diretto), 7 rigori assegnati. Gianluca Rocchi vanta anche 6 presenze tra Champions ed Europa League, con tanto di direzione della Supercoppa UEFA. Sono 4 i precedenti stagionali con la Lazio: due vittorie (4-1 sul Milan e 1-2 sull’Udinese), un pareggio (lo 0-0 della gara d’andata contro l’Inter) e una sconfitta (il derby con la Roma d’andata per 2-1). Due invece i precedenti con l’Inter: oltre la gara d’andata contro i biancocelesti, la vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona del 31 marzo 2018.