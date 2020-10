Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Nerazzurri subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Già archiviata la trasferta danese, è cominciata la preparazione alla sfida di sabato al Gewiss Stadium contro la Sampdoria per la 5ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita col Midtjylland. Piccini si è allenato a parte. Domani, venerdì 23 ottobre, rifinitura al pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse

BENEVENTO – Cristian Maggio ha parlato in vista dell’impegno contro il Napoli. Clicca qui per le sue parole.

BOLOGNA – A due giorni da #LazioBFC, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche. Lorenzo De Silvestri è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Terapie per Gary Medel, Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen.

CROTONE – La seduta, dopo una fase di attivazione iniziale, è stata incentrata sulla tattica.

FIORENTINA – Bonaventura ha parlato ai microfoni ufficiali del club: «Diventare padre? E’ stata un’emozione bellissima, un bel momento per me e la mia famiglia. Qui mi sono ambientato, la squadra mi piace. La Fiorentina mi è sempre piaciuta ed è bello essere qui: spero di fare una grande stagione. Udinese? E’ una squadra organizzata, sarà una gara difficile ma in Serie A servono sempre prestazioni per vincere. Dobbiamo lavorare bene e prepararci, non siamo contenti del pareggio con lo Spezia. La cosa che più dispiace è non giocare col pubblico, aver lo stadio con noi in casa sarebbe un vantaggio. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità».

GENOA – L’emergenza non è terminata. Restano sul tappeto problemi e indisponibilità che si trascineranno per un pezzo, prima che torni a splendere un barlume di normalità. Certo è che da oggi, con il rientro degli ultimi elementi tornati negativi a Covid 19 (Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta), la squadra ha ripreso una fisionomia più riconoscibile. Solo i giovani e talentuosi Brlek e Males mancano all’appello. Al ‘Signorini’ il team, diviso tra programma standard e percorsi differenziati, ha completato una seduta articolata su esercitazioni tattiche, partitella a perimetro ridotto e parte atletica a cura dei preparatori. Tra coni e sagome posizionate sul terreno per gli schemi, il Grifo si è addentrato nelle prove del match con l’Inter. Venerdì altro appuntamento.

HELLAS VERONA – Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in tarda mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento, esercitazioni sul possesso-palla, lavoro tattico e lavoro aerobico. Domani, venerdì 23 ottobre, i gialloblu sosterranno un’altra seduta mattutina

INTER – Potrebbe essere domani la giornata chiave per capire le effettive condizioni di Alexis Sanchez, uscito ieri al termine del primo tempo della partita contro il Borussia Moenchengladbach per una contrattura all’adduttore destro. Oggi il cileno non ha effettuato esami è possibile che i controlli possano essere effettuati domani qualora la situazione non accennasse a migliorare. Comunque, la sua presenza sabato contro il Genoa è da escludere indipendentemente dall’esito degli eventuali accertamenti, così come non ci saranno Ionut Radu e Roberto Gagliardini, al di là dell’esito dei nuovi tamponi. C’è più fiducia invece riguardo a Stefano Sensi, ieri neppure in panchina a causa di un affaticamento muscolare

JUVENTUS – Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Clicca qui per le sue parole.

LAZIO – La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Iniziale riscaldamento focalizzato sulla mobilità articolare per tutto il gruppo che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sulla trasmissione della sfera. La seduta è proseguita con un lavoro a parte per chi ha giocato dal 1′ con il Borussia, mentre il resto degli uomini a disposizione di Mister Inzaghi ha dato vita ad un’esercitazione focalizzata sul possesso palla. L’allenamento è terminato con una partitella a campo ridotto

MILAN – Impegnato questa sera in Europa League contro il Celtic

NAPOLI – Impegnato questa sera in Europa League contro l’Az Alkmaar

PARMA – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto un’attivazione tecnica seguita da torellini. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.

ROMA – Impegnata questa in Europa League contro lo Young Boys

SAMPDORIA – La Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, dove sabato affronterà l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 15.00). Dopo una prima fase di riscaldamento, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno impegnato il gruppo su esercitazione finalizzata al tiro in porta. Personalizzati di scarico in palestra per Antonio Candreva e Lorenzo Tonelli. Manolo Gabbiadini ha seguito invece un programma individuale di recupero fisioterapico e di potenziamento settoriale in palestra. Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, quindi nel pomeriggio la partenza in pullman verso il capoluogo lombardo.

SASSUOLO – Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Le sue parole.

SPEZIA – Sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1 l’arbitro di Parma-Spezia, gara valida per la quinta giornata del campionato Serie A.

TORINO – Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le sue parole.

UDINESE – Sarà il Sig. Francesco Fourneau di Roma ad arbitrare Fiorentina – Udinese in programma domenica 25 ototbre 2020 alle ore 18 .