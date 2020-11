Serie A, ultime dai campi LIVE: Callejon e Dzeko positivi, le parole di Italiano

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare l’Inter domenica alle 15 al Gewiss Stadium nella 7ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Hanno lavorato a parte de Roon, Gosens, Hateboer e Romero. Domani, venerdì 6 novembre, è in programma, sempre a Zingonia e a porte chiuse, un altro allenamento al pomeriggio.

BOLOGNA – A due giorni della sfida al Napoli di Gattuso, la squadra ha svolto una seduta tattica con le prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks, Andreas Skov Olsen, Nicola Sansone e Ibrahima Mbaye

CAGLIARI – Giovanni Simeone ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Clicca qui per leggerle.

CROTONE – Si avvina il match in casa del Torino (domenica, ore 15) e gli squali anche oggi hanno sostenuto una seduta mattutina sui campi del centro sportivo “Antico Borgo”. Dopo l’appuntamento iniziale in sala video, il gruppo ha lavorato sul campo tra tecnica e tattica nella sessione dell’antivigilia. Domani la squadra si ritroverà al mattino al centro sportivo per la rifinitura e, successivamente, mister Stroppa presenterà il match contro il Toro rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso l’ufficio stampa. Nel pomeriggio la partenza, con volo charter, per il Piemonte

FIORENTINA – ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari. Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole.

GENOA – Esercitazioni tattiche, partita di prova, conclusioni in porta. E’ ruotata su questi tre assi, dopo la fase di attivazione atletica, la seduta di allenamento dell’antevigilia. Dopo un set video in apertura di giornata, per usi interni ed esterni, il gruppo ha guadagnato i campi per allenare fiato, attenzione e piani in vista della partita con la Roma, reduce dall’impegno di Europa League. Tra addestramenti per i portieri e approfondimenti per le due fasi, l’allenamento si è chiuso nel giro di un’ora e mezza effettiva. Sabato il tecnico Maran, dopo la rifinitura in programma, inizierà a tirare le somme della preparazione. In serata la comitiva si ritroverà poi per il ritiro.

HELLAS VERONA – Brutte notizie per Juric. Günter ha rimediato un infortunio muscolare, qui il comunicato sul giocatore.

INTER – Dopo aver lavorato in solitaria ieri nella giornata di riposo concessa alla squadra da Antonio Conte, oggi Romelu Lukaku svolgerà una seduta personalizzata a due giorni da Atalanta-Inter, gara per la quale un suo recupero è da considerarsi molto difficile. Nonostante la regolare convocazione di Roberto Martinez, ct del Belgio, che si è detto fiducioso di avere a disposizione il suo top scorer da lunedì, ad Appiano Gentile si respira molto meno ottimismo. I nerazzurri non vogliono correre rischi inutili, una ricaduta sarebbe un colpo pesantissimo da digerire: una decisione definitiva in merito alla sua convocazione, comunque, verrà presa solo domani dopo la rifinitura

JUVENTUS – Questa mattina la squadra è scesa in campo alla Continassa e il programma dell’allenamento ha previsto diversi esercizi di possesso palla e di tattica, prima della partitella finale. Domani i bianconeri si troveranno per una nuova seduta al Training Center prima della partenza per Roma.

LAZIO – Ancora brutte notizie per la Lazio. Il club, viste le polemiche degli ultimi giorni, ha infatti deciso di sottoporre a nuovi tamponi alcuni dei giocatori fermi per situazioni legate alla prevenzione del coronavirus e di farlo non tramite il solito laboratorio di Avellino, ma con il Campus Biomedico di Roma, che oggi ha effettuato gli esami. Dai test è emersa la positività di tre i calciatori

MILAN – Il Milan è tornato al lavoro oggi a Milanello in vista del match di domenica contro il Verona: secondo quanto appreso da Milannews.it, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, che ieri non hanno giocato contro il Lille in Europa League, hanno svolto l’allenamento in gruppo e quindi puntano entrambi a tornare a disposizione di Pioli per la sfida casalinga contro i gialloblu di Juric.

NAPOLI – Dopo il successo di ieri contro il Rijeka, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio in Croazia hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di riscaldamento seguita da lavoro atletico di agilità. Successivamente esercitazione tecnica, gioco di posizione e partitina a campo ridotto

PARMA – Fabio Liverani ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: «La Fiorentina, sicuramente, ha fatto una campagna acquisti per entrare tra le prime otto, ha preso tanti calciatori bravi costruendo una squadra di livello. Probabilmente, come tutti in questo momento, è in cerca della quadratura e di punti. Siamo soltanto alla settima partita, ci vuole un po’ di pazienza ma il calcio italiano è questo: tutti vogliamo vincere, tutti vogliamo i punti e tutti andiamo abbastanza veloci. Tutte le partite hanno un valore importante, un risultato positivo prima della sosta ci permetterebbe di lavorare con serenità»

ROMA – Dzeko è risultato positivo al Coronavirus. Questo il messaggio dell’attaccante bosniaco.

SAMPDORIA – Vigilia di campionato per la Sampdoria che domani, sabato, affronterà il Cagliari nell’anticipo della “Sardegna Arena”. In mattinata rifinitura sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco a base di circuito reattivo, torelli, partita tattica. Al termine della seduta Claudio Ranieri ha reso noto l’elenco dei 24 blucerchiati per la gara con i rossoblù. Assenti Keita Balde (terapie e fisioterapia) e Manolo Gabbiadini (percorso di recupero agonistico sul campo).

SPEZIA – dello Spezia ha parlato alla vigilia del match contro il Benevento. Clicca qui per leggere le sue parole.

TORINO – Allenamento pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia. La squadra dopo l’analisi tattica ha svolto esercitazioni a tema, in vista del match di domenica contro il Crotone, agli ordini del tecnico Giampaolo e del suo staff. In gruppo con i compagni anche Zaza. Seduta personalizzata per Belotti, Bremer e Bonazzoli; lavoro differenziato per Izzo.

