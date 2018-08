Per via dei continui problemi organizzativi e burocratici sull’organizzazione dei due campionati, potrebbe verificarsi uno sciopero dei calciatori

Continuano le grane per quanto concerne i campionati di Serie B e C per la decisione di non ripescare nessuna squadra e di avere un numero dispari di squadre in serie cadetta. Ovviamente, queste discutibili quanto improvvise prese di posizioni dei vertici decisionali della Lega hanno fatto storcere il naso a parecchi addetti al lavoro. Infatti, lunedì ci sarà un vertice tra i capitani delle squadre con la prospettiva di scioperare non disputando la prima giornata.

Ecco le parole espresse su Twitter dall’ex Ministro Frattini sulla delicata questione: «Le sentenze e i processi sportivi servono a questo proposito. Una parte parla di regole vere, l’altra parte di regole del golpe. Il decreto che ho pubblicato va letto con attenzione, In tutti i paragrafi. E all’udienza del 7 settembre spero in un confronto civile fra tutti gli interessati, il Collegio deciderà secondo regole e giustizia in ogni caso».