Serie B, i risultati della 25ª giornata: lo Spezia pareggia in extremis con il Palermo; Cremonese e Juve Stabia ancora in zona playoff

Si chiude la 25ª giornata di Serie B con il pareggio tra Spezia e Palermo: rosanero che vanno in vantaggio sul 2-0 con Ranocchia e Brunori, ma nel recupero arrivano i gol di Pio Esposito e Aurelio. Vittorie importanti in zona playoff per Cremonese con il Sudtirol e Juve Stabia sul Bari: per entrambe 3-1 e confermate le posizioni chiave per lottare per i playoff. Chiude la domenica la vittoria del Cesena contro la Reggiana.

Reggiana-Cesena 0-1 (57′ Saric)

Cremonese-Sudtirol 3-1 (28′ Vandeputte, 59′ Davi [S], 76′, 90+2′ De Luca)

Spezia-Palermo 2-2 (1′ Ranocchia, 72′ Brunori, 90+2′ Pio Esposito, 90+5′ Aurelio)

Juve Stabia-Bari 3-1 (21′ Piscopo, 47′ Adorante, 75′ Pereiro [B], 90+5′ Leone)