Serie B, i risultati della 32ª giornata: vittoria spettacolare del Palermo sul Sassuolo; Samp ancora ko e Semplici ora rischia

Il Palermo batte il Sassuolo nella sfida di cartello della domenica di Serie B: i rosanero vincono 5-3, con un Pohjanpalo autore di una doppietta in una sfida piena di spettacolo. Non è mancato lo spettacolo anche nel pareggio 3-3 di Catanzaro Bari, mentre invece chi non si diverte sono i tifosi della Samp: ancora un ko – 2-0 con lo Spezia – spettro della retrocessione sempre presente e ora con la posizione di Semplici sempre più in bilico.

Palermo-Sassuolo 5-3 (18′ Pohjanpalo, 25′ Toljan aut., 45+1′ Phojanpalo, 55′ Segre, 73′ Pierini [S], 74′ Moro [S], 81′ Pohjanpalo, 84′ Obiang [S])

Catanzaro-Bari 3-3 (27′ Lasagna, 44′ Iemmello [C], 69′ Bonini [C], 78′ Favasulli, 83′ Quagliata [C], 90+2′ Favilli)

Spezia-Sampdoria 2-0 (65′, 73′ Lapadula)