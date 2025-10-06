Ultime Notizie
Serie B, la Sampdoria prova a rialzarsi: 4-1 al Pescara in rimonta. Segna anche Pafundi nella prima vittoria stagionale dei blucerchiati
Una giornata di Serie B ricca di emozioni, ribaltoni e prime, pesantissime vittorie. La copertina se la prende la Sampdoria, che in un secondo tempo travolgente si sbarazza del Pescara, ottiene il suo primo successo in campionato e regala una boccata d’ossigeno al tecnico Massimo Donati. Sotto nel primo tempo, i blucerchiati hanno reagito con una mentalità da grande squadra, firmando un poker che porta le firme di Coda, De Paoli, Ioannou e del giovane talento Simone Pafundi, al suo primo, splendido gol in maglia sampdoriana.
Vittoria in rimonta e al fotofinish anche per l’Empoli, che espugna il campo del Südtirol con un gol di Nasti al 96′, salvando la panchina di mister Pagliuca. In vetta alla classifica, il Modena di Sottil si riprende il primo posto solitario battendo 2-0 l’Entella e approfittando del pesante ko del Frosinone, travolto 3-0 da un super Venezia.
In coda, il successo della Sampdoria lascia lo Spezia da solo all’ultimo posto. Per i liguri la situazione è critica, con la società che sta riflettendo sull’esonero del tecnico D’Angelo. Da segnalare anche la prima vittoria stagionale del Bari, che ha battuto 2-1 il Padova.
LA 7ª GIORNATA DI SERIE B – I RISULTATI:
- Avellino-Mantova 0-0
- Bari-Padova 2-1 (50’ Bortolussi (P), 71’ rig. Moncini (B), 84’ Cerri (B))
- Monza-Catanzaro 2-1 (5’ Cisse (C), 37’ Alvarez (M), 66’ Birindelli (M))
- Venezia-Frosinone 3-0 (3’ Compagnon, 16’ Yeboah, 53’ Casas (V))
- Spezia-Palermo 1-2 (42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 90’ autogol Giovane (S))
- Cesena-Reggiana 1-2 (15′ Ciervo (C), 20′ Tavsan (R), 24′ Portanova (R))
- Carrarese-Juve Stabia 3-0 (Schiavi 10′ (C), Hasa 77′ (C), Zanon 86′ (C))
- Sudtirol-Empoli 1-2 (Pecorino 42′ (S), Shpendi 56′ (E), Nasti 90+6′ (E))
- Sampdoria-Pescara 4-1 (Oliveri 44′ (P), Coda 55′ (S), Pafundi 63′ (S), Depaoli 66′ (S), Ioannou 90+1′ (S))
- Modena-Entella 2-0 (rigore Gliozzi 66′ (M), Mendes 90′ (M))
