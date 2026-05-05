Simeone nel post partita: «Non conta nulla in questo momento parlare del chiaro rigore su Griezmann. È il calcio»

Simeone: «Non conta nulla in questo momento parlare del chiaro rigore su Griezmann. È il calcio». Le sue parole

Le dichiarazioni di Diego Simeone dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid in semifinale contro l’Arsenal. Ecco le sue parole:

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PAROLE – «Nel momento determinante della gara non siamo stati concreti. Credo che la partita dell’andata l’avremmo dovuta vincere. Anche oggi abbiamo un grande secondo tempo. Credo che noi abbiamo giocato in un modo incredibile. Non conta nulla in questo momento parlare del chiaro rigore su Griezmann. È il calcio: ogni tanto gli arbitri sbagliano per noi e in alcuni casi contro di noi»

CHAMPIONS – «Ci sono diverse forme di sconfitta. La squadra non poteva fare più di quello che ha fatto. Siamo arrivati a un punto della competizione che nessuno poteva aspettarsi. Dobbiamo accettare quello che è successo e fare gli auguri a loro. Arteta sta facendo un lavoro incredibile e davvero sono felice per loro».