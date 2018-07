Simeone spiega: «L’audio Whatsapp? Mi hanno frainteso, io sceglierei Messi»

Aveva fatto scalpore l’audio inviato da Simeone al suo amico e collega Mono Burgos dove si mettevano in discussione le qualità di Messi, ora l’allenatore argentino ha chiarito

Poco dopo la dura sconfitta dell’Argentina contro la Croazia, venne reso pubblico un audio privato tra il Cholo Simeone e il suo vice, il Mono Burgos, nel quale l’allenatore dell’Atletico Madrid attaccava duramente il movimento albiceleste, parlando anche del ruolo e dell’importanza di Messi e paragonandolo alle capacità da leader di Cristiano Ronaldo. Parole forti che avevano destato un certo scalpore in patria tanto da scatenare l’ira funesta di alcuni tifosi della nazionale Albiceleste.



Simeone, alla vigilia del match di International Champions Cup contro il PSG, ha chiarito in conferenza stampa il senso di quelle parole: «Stavo parlando con German (Burgos, ndr) di calcio come farei con un amico. Quando parlavo di Messi e Ronaldo non mi riferivo a chi tra loro due fosse il migliore del mondo, ma intendevo che in una squadra normale, con giocatori normali, Ronaldo si adatterebbe meglio. Io però sceglierei Messi, senza alcun dubbio. Circondato da grandi giocatori, continua ad essere il migliore al mondo», ha concluso il Cholo sperando di aver spiegato una volta per tutte la chiacchierata vicenda.