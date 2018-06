Simeone, attacco frontale all’Argentina: «Nazionale allo sbando totale»

Scoppia il caso in Argentina: in rete starebbe circolando un audio di Simeone dove attacca apertamente l’Albiceleste

Come se ce ne fosse bisogno, è scoppiato un altro caso in Argentina dopo lo 0-3 incassato contro la Croazia. Sotto accusa, come ovvio, Messi, il ct Sampaoli e l’intera selezione Albiceleste, ma a mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il Cholo Simeone. In rete è circolato un audio whatsapp del tecnico che è finito sui media iberici e argentini: «Squadra allo sbando. Messi? E’ fortissimo, ma anche perché gioca con compagni fortissimi. Tra lui e Ronaldo sceglierei il portoghese».

Una nota audio mandata in onda da Onda Cero ha alzato un vespaio intorno alla nazionale argentina. Nella nota vocale si sente Simeone parlare con il suo vice all’Atletico Madrid Burgos commentando la disfatta contro la Croazia: «La squadra sta malissimo, però è l’Argentina e alla fine credo che passerà il turno. Quello che sta succedendo però è frutto di quattro anni disgraziati. C’è anarchia, manca un leader sia nella dirigenza che in panchina, la squadra è smarrita. Non si può continuare così e credo che le cose cambieranno dopo questa figuraccia».

Però ce n’è anche per Caballero, protagonista dell’orrenda papere che è costato il vantaggio croato: «Dimmi la verità German – si sente -. Aveva già sbagliato altre volte in questo modo, contro la Spagna ma anche contro l’Italia quando si spostò verso il palo, ma purtroppo non prese gol. Si sarebbero resi conto prima…. I giocatori comunque contano al 60%, il resto è colpa del tecnico. Se un allenatore fa una ca… è peggio di quando la fa un giocatore».