Simeone: «Vi racconto i miei momenti difficili all’Atletico Madrid»

Diego Simeone ha parlato in una lunga intervista a El Pais. Le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid.

MOMENTI DIFFICILI – «Uno dei momenti difficili è stata la finale di Champions League a Milano. La seconda finale. Uno in 93 e l’altro abbiamo raggiunto il posto più vicino che si può raggiungere per vincere, i rigori. In dieci minuti devi presentarti a un gruppo di giornalisti che aspettano di sentire l’odore del sangue e devi parlare. È arrivato con un duro colpo e la prima cosa che mi è venuta in mente è che dovevo pensare. Perché dovevo pensare di poter trasmettere ai calciatori tutto quello che avevo trasmesso loro fino a quel momento. È stato frainteso».