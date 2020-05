Sindaco Torino: «Ripresa Serie A? Si deve ripartire in sicurezza»

Le dichiarazioni di Chiara Appendino, sindaco di Torino, riguardo alla possibile ripresa del campionato di Serie A

Intervenuta ai microfoni di Rai News 24, il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha parlato del destino del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni del primo cittadino del capoluogo piemontese.

«Penso che come per tutti, dalla piccola impresa alla media impresa al mondo del calcio, anche qui si debba ripartire in sicurezza, ma questo a tutela dell’intera comunità. Il mio augurio è che si trovi un percorso a garanzia di tutti».