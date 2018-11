Saracinesca Sirigu: è il miglior para-rigori d’Europa

Sirigu si conferma un portiere dalla grandissima affidabilità: con il rigore parato a Quagliarella diventa il miglior para-penalty d’Europa

Nella netta vittoria granata ai danni della Sampdoria ci sono la firma e i guantoni di Salvatore Sirigu. Il portiere del Torino ha infatti parato (salvo poi subire gol nella ribattuta) il rigore a Quagiarella. Prendendo come campione il 2018 come anno solare Sirigu ha complessivamente neutralizzato 4 degli ultimi 5 tiri dagli 11 metri che ha dovuto fronteggiare. Nei principali cinque campionati europei nessuno è riuscito a fare meglio del classe 1987. L’ex portiere del Palermo, grazie al suo ottimo momento di forma, farà sicuramente parte della lista dei convocati che Roberto Mancini chiamerà per gli impegni contro Portogallo ed USA.