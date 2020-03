Siviglia: come sta giocando Suso? – VIDEO

Dopo il trasferimento dal Milan al Siviglia Suso sta provando ad imporsi nonostante poco sia cambiato nel suo modo di giocare

È una domanda che molti tifosi del Milan si stanno ponendo da qualche settimana: come sta giocando Suso al Siviglia?

Nel tridente di Lopetegui lui fa esattamente quello che faceva al Milan: esterno alto a destra di un 4-3-3, largo sulla fascia per poi attivare la giocata “alla Suso” e prendere il centro. In sostanza, la Zona Suso, è rimasta anche in Andalusia. Pregi e difetti di un giocatore che i milanisti ricordano bene.