Siviglia Hagi, l’attaccante romeno ad un passo dalla firma. Ecco le parole del padre Gheorghe

Ianis Hagi sarà un nuovo giocatore del Siviglia. A confermarlo è il padre Gheorghe, storico calciatore ex Brescia.

Ecco le sue parole: «Se non accadrà nulla di straordinario mio figlio firmerà per il Siviglia nei prossimi giorni. Al momento il denaro non è la cosa più importante, ciò che conta è prendere la decisione migliore per il suo futuro calcistico».