Siviglia-Roma in tv e streaming: dove vederla

Siviglia-Roma: i giallorossi di Fonseca sfidano in gara secca gli spagnoli negli ottavi di finale di Europa League

La Roma di Paulo Fonseca affronta il Siviglia di Julen Lopetegui in gara secca negli ottavi di finale Europa League. I giallorossi hanno avuto la meglio sui belgi del Gent nei sedicesimi di finale, mentre gli andalusi hanno superato grazie alla regola dei goal in trasferta i rumeni del Cluj. Siviglia-Roma: la partita si disputerà giovedì 6 agosto 2020 in campo neutro, in Germania, nella MSV Arena di Duisburg, a porte chiuse per contrastare l’emergenza Coronavirus, con fischio d’inizio alle ore 18.55.

Siviglia-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Siviglia-Roma su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Studio – Europa League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Fayna e Luca Marchetti.

Info e dove vederla

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 6 agosto 2020

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: MSV Arena (Duisburg)

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda)

