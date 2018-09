Skriniar non teme Messi e Ronaldo, il difensore dell’Inter guarda avanti alle prossime sfide di Serie A e Champions League

Tre punti fondamentali in casa Inter per passare una sosta serena e ritrovarsi al rientro dalle Nazionali con più benzina nelle gambe e nel morale. La vittoria esterna per 0-3 in casa del Bologna ha permesso alla formazione di Spalletti di risalire la classifica, portandosi a quota 4 punti dopo tre giornate. Il muro difensivo composto da Skriniar e De Vrij inizia a registrare maggiore intesa. Quest’oggi, dal ritiro della Nazionale slovacca, Milan Skriniar ha parlato del momento vissuto dall’Inter e dei prossimi appuntamenti in Serie A e Champions League per i nerazzurri: «Volevamo una vittoria contro il Bologna ed è arrivata, ci siamo ripresi dopo la delusione di inizio campionato. Adesso l’Inter deve riprendersi i punti persi per strada nelle prime due giornata. Mentre per quanto riguarda il mio infortunio è ormai acqua passata, io sto benissimo».

Sarà un autunno caldo quello che attende l’Inter e Milan Skriniar, a partire dal tosto girone di Champions League in cui è capitata la formazione milanese allenata da Luciano Spalletti: «Il Barcellona lo conosciamo tutti e sono i grandi favoriti ma anche il Tottenham è una formazione che da anni gioca in Champions League e non ha cambiato molto nell’ultima sessione di mercato. Fare bene all’esordio potrebbe essere un ottimo viatico per tutta la competizione» afferma il difensore nerazzurro piuttosto sicuro dei propri mezzi: «A livello personale non vedo l’ora di sfidare Cristiano Ronaldo in Serie A e Lionel Messi in Champions League. L’arrivo del portoghese in Italia è senza dubbio un aiuto per tutto il movimento italiano».