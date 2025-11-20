Sky, ora è ufficiale: l’emittente televisiva è riuscita a confermare queste competizioni fino al 2031

Sky, l’emittente televisiva è riuscita a confermare la Champions League fino al 2031. Ecco tutti i dettagli dell’accordo

La Champions League e le principali coppe europee continueranno a essere trasmesse da Sky in Italia fino al 2031, confermando il ruolo dominante della pay-tv di Comcast nel panorama sportivo nazionale. L’accordo prevede la trasmissione di 184 partite all’anno di Champions League e di tutte le 342 partite stagionali di UEFA Europa League e UEFA Conference League, garantendo così agli abbonati una copertura completa delle competizioni europee.

In una nota ufficiale, Sky ha sottolineato l’importanza di questo rinnovo: “I grandi club d’Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031. Sky ha acquisito in esclusiva per il quadriennio 2027/2031 i diritti di 184 delle 203 partite stagionali di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite stagionali di UEFA Europa League e UEFA Conference League”. L’azienda evidenzia come questa operazione rappresenti un consolidamento della propria posizione di leader nella trasmissione del calcio europeo, assicurando ai tifosi italiani l’accesso ai match più importanti e spettacolari.

Il nuovo formato della Champions League, con più partite, più squadre e maggior presenza di campioni, sarà interamente disponibile su Sky e sulla piattaforma NOW fino al 2031, includendo la stagione in corso e quella 2026-2027. Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi di essere il main partner della UEFA e di poter offrire in esclusiva ai nostri abbonati fino al 2031 i grandi match delle competizioni europee. Questo rinnovo conferma il nostro impegno a rendere unica l’offerta sportiva della Casa dello Sport e a garantire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti”.

La copertura editoriale di Sky sarà totale: 184 partite della Champions League, incluse le fasi di playoff, 189 match di Europa League e 153 della Conference League, più le tre finali di ciascuna competizione e la UEFA Super Cup. L’offerta sarà arricchita dalla tecnologia Diretta Gol, che consentirà di seguire in tempo reale tutti i gol e le azioni più importanti.

Con questo rinnovo, Sky conferma la propria leadership nel racconto del calcio europeo, con particolare attenzione alle squadre italiane impegnate nelle coppe continentali. Grazie a contenuti esclusivi, qualità audio-video avanzata e approfondimenti editoriali di alto livello, i tifosi potranno vivere tutte le emozioni delle competizioni UEFA con la qualità e l’affidabilità che hanno caratterizzato da sempre l’offerta sportiva della pay-tv. Un accordo, quindi, che non solo tutela i diritti di trasmissione, ma rafforza anche l’esperienza dell’abbonato, garantendo accesso completo e privilegiato al meglio del calcio internazionale.