Slavia Praga Milan: meglio Pulisic o Leao? Con due così si può sognare

Slavia Praga Milan, i voti di Pulisic e Leao: quando puoi contare su due giocatori così puoi anche sognare in Europa

Entrambi in gol, entrambi da 7,5 in pagella. Con una differenza. Il Corriere dello Sport ha eletto come migliore in campo l’americano che ha aperto la partita, La Gazzetta dello Sport ha preferito il portoghese che ha inventato la rete dello 0-3.

PULISIC – «Tre gol di fila non li aveva mai segnati in carriera. É l’oro del Milan, quanta qualità sulla fascia destra. Pure all’Eden Arena lascia il segno sbloccando la partita. Stagione da protagonista con 11 reti fino qui, eguaglia la sua miglior annata al Chelsea».

LEAO – «Rieccolo, il Leao “meravigliao”. Velocità e sana leggerezza, l’assist a Pulisic e un fantasmagorico gol. “Beep Beep” contro quei “Wile Coyotes” dei difensori dello Slavia».