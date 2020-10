Smalling Roma, parti vicine: decisivo il blitz di Fienga

Sbloccata la trattativa con il Manchester United per Chris Smalling: accordo vicino per 15 milioni. I dettagli dell’affare

Secondo il Corriere dello Sport sono ore decisive per l’approdo di Chris Smalling alla Roma. Decisivo il blitz di ieri di Guido Fienga, che a Londra ha incontrato il Manchester United per sbloccare la trattativa. Oggi l’intermediario Pajac, che da mesi fa invano la navetta tra i due club per metterli d’accordo, è atteso a Roma per chiudere.

Fienga ha quasi convinto la controparte Ed Woodward a cedere Smalling a cifre sostenibili: l’ultima offerta raggiungerà i 15 milioni compresi i bonus facili. Con il difensore invece l’accordo è stato raggiunto da tempo sulla base di un contratto quadriennale a 3 milioni netti a stagione.