Solskjaer: «Cristiano Ronaldo è un vincente, non vediamo l’ora di annunciarlo»

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha rilasciato un’intervista, parlando del ritorno di Cristiano Ronaldo

Ai microfoni di Sky Sport UK, Ole Gunnar Solskjaer ha accolto così Cristiano Ronaldo. Le parole dell’allenatore del Manchester United.

«Siamo tutti entusiasti, non solo per la sua storia. Stiamo lavorando per ottenere tutti i permessi necessari e potremmo annunciarlo presto. E’ un vincente, non vediamo l’ora. Farà crescere questa squadra, ha qualcosa di diverso».