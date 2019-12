Ole Gunnar Solskjær parla in vista del prossimo impegno del Manchester United contro il Burnley

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, ha parlato in vista del prossimo impegno di campionato della sua squadra, contro il Burnely. Le parole del tecnico dei Red Devils.

«Se riusciamo ad avere continuità allora non ce la giocheremo sul filo. Dovremo entrare tra le prime 4 in classifica senza aspettare l’ultima gara. Si è già detto in termini molto chiari che tipo di squadra siamo»