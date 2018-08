Sorrentino svela: «Ho ricevuto un messaggio da CR7: grazie leggenda» – FOTO

Il portiere del Chievo Verona, Stefano Sorrentino, in ospedale dopo lo scontro fortuito con Cristiano Ronaldo, ringrazia il portoghese

«Ho ricevuto un messaggio di vicinanza e pronta guarigione da parte di Cristiano Ronaldo. Grazie leggenda». Questo il messaggio di Stefano Sorrentino sul suo profilo Twitter ufficiale. L’estremo difensore, ko dopo uno scontro fortuito con Cristiano Ronaldo nel finale di Chievo Verona–Juventus, ha voluto esprimere il suo ringraziamento per il messaggio di pronta guarigione ricevuto dal fenomeno portoghese della Juve. Il giocatore bianconero ha messo ko, involontariamente, il portiere del Chievo Verona nei minuti finali del match tra Chievo e Juve, terminato poi con la vittoria per 2-3 dei clivensi (il portiere ha abbandonato il campo sul 2-2) e ha inviato un messaggio privato all’estremo difensore del Chievo che ha apprezzato moltissimo il gesto del campione portoghese, all’esordio in Serie A.

«Sorrentino ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta ed il portiere è stato dimesso dopo aver trascorso il necessario periodo di osservazione». Il portiere, che è stato dimesso, ha inoltre rivelato di aver ricevuto delle scuse da parte di Dybala per l’esultanza al momento dell’iniziale assegnazione del gol: la Joya non si era reso conto della gravità della situazione.