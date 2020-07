Sorteggi Europa League LIVE: tutti gli aggiornamenti

Sorteggi Champions League LIVE: oggi a partire dalle 13 Roma e Inter, che devono ancora superare gli ottavi, conosceranno il proprio destino

Riparte l’Europa League e lo fa a partire dalle ore 13 nel quartier generale della Uefa a Nyon. Subito dopo quello della Champions League, si svolgerà anche il sorteggio dei quarti di finale e del tabellone della fase finale di Europa League. Al momento nessuna delle squadre che sono arrivate agli ottavi ha staccato il pass per la Final Eight che si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

Sorteggi Europa League LIVE

Aggiornamenti a partire dalle 13

Ottavi di Europa League ancora da disputare

Olympiakos-Wolves

Rangers-Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar

Basaksehir-Copenaghen

Eintracht Francoforte-Basilea

Lask Linz- Manchester United

Inter-Getafe (gara secca)

Roma-Siviglia (gara secca)

Le date della Europa League 2019/2020

5-6 agosto : ottavi di finale (ritorno negli stadi delle squadre di casa o sfide uniche in Germania per Inter e Roma).

: ottavi di finale (ritorno negli stadi delle squadre di casa o sfide uniche in Germania per Inter e Roma). 10-11 agosto : quarti di finale

: quarti di finale 16-17 agosto : semifinali

: semifinali 21 agosto: finale

Come funziona il sorteggio

Sorteggio integrale. Non sono infatti state previste teste di serie e sono ammessi, come da consuetudine, i confronti tra squadre della stessa federazione, così come quelli tra società che si sono già affrontate nella fase a gironi. In tutto saranno 3 le estrazioni: la prima per decidere quali saranno le sfide dei quarti di finale; la seconda per creare il tabellone che porterà alla finale; la terza per stabilire da quale lato del tabellone arriverà la finalista che giocherà “in casa”. Le partite della Final Eight saranno tutte ad eliminazione diretta.

Sorteggi Europa League dove vederli in tv e streaming

Il sorteggio delle Final Eight dell’Europa League 2019/20 è in programma venerdì 10 luglio alle ore 13.00 a Nyon. L’evento sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato alla piattaforme SkyGo ed al sito skysport.it