Sorteggio Champions: Juve tra le favorite, Inter outsider

Nasce quest’oggi la nuova Champions League. Sorteggio Champions: anche Napoli e Roma pronte a sorprendere

Quattro italiane in Champions League, non accadeva da tanti anni, precisamente dal 2009/2010 quando a vincere fu proprio un’italiana, l’Inter. Le italiane possono recitare un ruolo importante in Champions con la Juventus in prima fila. I bianconeri hanno ingaggiato mister Champions, Cristiano Ronaldo, che ha vinto 4 Coppe, 2 in più della stessa Juve. La Vecchia Signora si presenta ai nastri di partenza fra le favorite alla vittoria della competizione insieme alle solite Real Madrid e Barcellona con il Bayern Monaco, il PSG e il Manchester City un gradino più sotto, senza dimenticare però Atletico Madrid (la finale si giocherà al Wanda Metropolitano) e Liverpool.

L’Inter, tornata in Champions dopo 7 anni, può recitare un ruolo da outsider. Prima volta per Samir Handanovic e Mauro Icardi. La Roma lo scorso anno fu la grande sorpresa della competizione: i giallorossi sognano di ripetere l’impresa della passata stagione, quando si arresero solo in semifinale al Liverpool dell’ex Salah. Attenzione anche al Napoli che può contare sull’esperienza di Carlo Ancelotti, uno che quando sente la musichetta della Champions si esalta. Carletto è il vero fattore in più del nuovo Napoli, lo sta dimostrando in campionato e può dimostrarlo anche e soprattutto in Europa. Oggi, a partire dalle 18, il sorteggio da seguire naturalmente su calcionews24.com.