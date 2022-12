Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato dopo l’eliminazione della sua squadra dal Mondiale

Gareth Southgate ha parlato dopo l’uscita dell‘Inghilterra dal Mondiale a ITV Sport, difendendo Harry Kane dalle critiche per il rigore sbagliato ieri.

LE PAROLE – «Vinciamo e perdiamo come squadra, abbiamo preso un paio di gol e sprecato qualche occasione. Non saremmo qui ora se non fosse stato per Kane».