Il commissario tecnico dell’Inghilterra ha parlato dopo la vittoria contro l’Islanda

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato al termine della partita di Nations League contro l’Islanda vinta 1-0 nei minuti finali.

«Le lezioni principali sono il cartellino rosso, perché non puoi effettuare contrasti in quella maniera. Ne abbiamo parlato con Walker che si è scusato nello spogliatoio. Diventa difficile vincere le partite quando rimani in dieci uomini. In inferiorità numerica dipende tutto dal carattere dei calciatori in certe situazione. Cercare di mantenere alta la concentrazione dopo aver segnato è un’altra cosa che dobbiamo imparare».