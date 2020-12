Spadafora: «Stop dei versamenti di 2 mesi per le società sportive»

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, annuncia la sospensione dei versamenti per le società sportive per due mesi: le sue dichiarazioni

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la sospensione dei versamenti per le società sportive per due mesi.

«Sono davvero felice che la Camera dei Deputati abbia votato a favore dell’emendamento che prevede la sospensione dei versamenti per 2 mesi alle società sportive. Lo stop riguarderà versamenti di ritenute, Iva, tasse e contributi per Federazioni, enti e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Le cifre dovute per i mesi di gennaio e febbraio andranno saldate entro il 30 maggio o in 24 rate mensili a partire da quella data».