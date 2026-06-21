Spagna Arabia Saudita, la partita di Yamal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella seconda gara del Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Spagna Arabia Saudita, la gara del secondo turno del gruppo H al Mondiale 2026, è senza dubbio Lamine Yamal. La stella del Barcellona nel match d’esordio era partito dalla panchina, non essendo al meglio dal punto di vista fisico, ma oggi gioca invece da titolare. Ecco la nostra analisi sulla sua partita.

PRIMO TEMPO

Dopo 30 secondi Yamal chiede e riceve palla: subito un’azione decisa, compreso un duello di spinta che vince, cross di destro e difesa araba che se la cava. Nel primo corner muove palla, poi la mette al centro, un po’ debole. Altro cross poco dopo per cercare Buena sul secondo palo, la sponda del compagno è debole. Al 4′ va già al tiro dalla lunga distanza, conclusione alta: la manovra della Spagna sembra orientata a trovarlo il più in fretta possibile. In qualche circostanza lo si vede anche venire a prendere palla scendendo nella propria metà campo. Pedro Porro gioca vicino con la funzione di servirlo praticamente sempre.

Al 10′ Yamal mette in porta il pallone: cross rasoterra perfetto di Oyarzabal, sul secondo palo Lamine arriva in spaccata e di destro insacca: Spagna in vantaggio con la sua stella a brillare subito. Al 13′ forse per distrazione sbaglia un controllo facile, si rifà immediatamente andando a conquistare palla in pressione e a servirla a Buena, anticipato di poco dal portiere saudita in uscita. Al 17′ stop delicatto di esterno e cross immediato, blocca Al Owais.

Successivamente, strano passaggio all’indietro, Unai Simon evita con una corsa che la palla vada in angolo. Sui 2 gol di Oyazabal il campione del Barcellona non ha una parte importante. Al 30′ si innesca velocemente e tenta un tiro a giro, conclusione sballatissima e Dano Olmo che si lamenta perché era meglio piazzato.

Al 34′ in area tenta un sinistro-destro nello stretto, impossibile passare. Al 36′ va al tiro due volte in pochi secondi: più centrale trova lo specchio da fuori area e l’opposizione del portiere, pochi secondi dopo invece continua a forzare la conclusione a scapito della precisione. La gara continua a essere un’esercitazione attacco vs difesa, Yamal tocca molte volte la sfera. Al 45′ può andare a campo aperto e si fa condizionare da un’indecisione, perdendo il passo.

Nel recupero si vede che sta meglio perchè va a chiudere una ripartenza dell’Arabia. Si chiude il primo tempo tra gli applausi per lui e per la squadra. La sua gara dura solo un tempo: Yeremy Pino lo sostituisce nell’intervallo. Sono 52 i palloni toccati in 45 minuti, a indicare quanto è coinvolto nel gioco della Spagna. Alla prima da titolare ha trovato subito il gol. La percentuale di passaggi riusciti è del 91%, 2 su 2 i dribbling vinti.