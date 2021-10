Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro la Francia

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro la Francia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

SCONFITTA – «È chiaro che la nostra prospettiva non è la migliore lì a bordocampo, non voglio esprimermi, non sono abituato a parlare dell’operato del direttore di gara. Rimango concentrato sulla gara. La Spagna giocherà sempre la sua partita, noi possiamo essere superiori o inferiori, ma abbiamo la nostra identità. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni».

GIUDIZI – «Non sono bravo a dare dei voti. Sono contento per aver visto tutti questi tifosi, è chiaro che disputeremo due partite fondamentali per le qualificazioni, vorrei vedere questo boato ancora una volta».

DIFENSORI – «Alonso, Azpilicueta, Erica Garcia e Laporte: questi quattro giocatori hanno difeso contro il miglior attacco del mondo, hanno fatto una gran partita».

BUSQUETS – «Busquets è stato votato miglior giocatore del torneo, è un giocatore importante e ha dei valori sia dentro che fuori dal campo, ci dà serenità e tranquillità. Siamo stati in grado di battere i campioni d’Europa in carica e siamo stati quasi alla pari dei campioni del mondo. Sarà difficile scegliere le squadre per le prossime gare, sono davvero fiducioso».