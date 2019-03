Spal, doppio allenamento in vista della sfida salvezza di domenica con il Frosinone. Fares e Gomis da valutare

La Spal scalda i motori per la partita di domenica con il Frosinone: doppio allenamento per i biancazzurri per un match che vale la salvezza. Gran lavoro in palestra e poi esercitazione tattiche sul campo, poi partitella.

Mister Semplici ha riservato a Fares un allenamento differenziato dopo il recupero dall’impegno con la nazionale algerina, in dubbio la sua presenza sull’esterno come quella del partner di Petagna in attacco. Per ora Antenucci leggermente favorito su Paloschi. E Gomis rientra in gruppo domani.