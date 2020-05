Spal, cercasi direttore sportivo: contatti con Balzaretti

La Spal è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione: contatti avviati con Balzaretti

L’addio di Davide Vagnati costringe la Spal a cercare un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, malgrado manchino ancora dodici partite per stabilire se la società ferrarese proseguirà il cammino in Serie A oppure dovrà arrendersi alla retrocessione.

Tra i tanti nomi valutati in queste ore, stuzzica molto l’idea Federico Balzaretti. L’ex calciatore di Palermo e Roma ha ottenuto il diploma da direttore sportivo nel 2015 e potrebbe rappresentare una soluzione low cost e funzionale al progetto spallino.