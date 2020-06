Poco prima del fischio d’inizio del match tra Spal e Cagliari Petagna ha rilasciato alcune dichiarazioni

Manca pochissimo al fischio d’inizio del match tra Spal e Cagliari. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Petagna. Ecco le parole dell’attaccante.

«So di essere un giocatore importante per questa squadra e per i miei compagni. Sono qua per questo ci siamo allenati tanto tutti, siamo pronti e carichi. Ce la metteremo tutta perché abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare».