Spal, Semplici svela: «Petagna aveva avuto un problema in settimana»

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto alla Dacia Arena contro l’Udinese

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro l’Udinese con un rigore fallito all’ultimo minuto da Petagna. Le sue parole.

PARTITA – «Un punto guadagnato? Per come è andata no, il rigore poteva darci i tre unti. È un momento particolare, anche domenica abbiamo perso per un gol al novantesimo. Dispiace, perché abbiamo fatto una bella gara, non era semplice portare via punti da qua, abbiamo avuto un match ball ma non l’abbiamo sfruttato. L’Udinese era in salute, faccio i complimenti ai ragazzi, sappiamo le difficoltà del nostro percorso. Bisogna sconfiggere queste situazioni negative, che ci fanno avere meno punti di quanti ne meritiamo»

PETAGNA – «Andrea ha sempre giocato, in settimana aveva avuto qualche problemino. Aveva bisogno di tirare il fiato e di entrare a partita in corso. Ho attaccanti bravi, cerco di alternarli per far sì che le loro qualità possano uscire. Dispiace per l’errore di Andrea, aveva sempre segnato su rigore, ma queste esperienze devono farci crescere. È il primo risultato che facciamo fuori casa, questo deve darci fiducia»