Spal, Zamuner: «Fiducia per Esposito. Pirola? Non ne abbiamo parlato»

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della SPAL, ha parlato dopo l’incontro avuto con l’Inter nella sede nerazzurra. Le dichiarazioni.

«Per me c’è fiducia anche se non è ancora conclusa. Ha le caratteristiche giuste per esprimersi al meglio con la nostra squadra e con gli schemi offensivi di Marino. Insieme col fratello Salvatore alla Spal? È una cosa simpatica. Pirola? Non ci intetessa al momento».