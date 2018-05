Spalletti festeggia con un selfie la qualificazione in Champions – FOTO

Luciano Spalletti ha festeggiato su Instagram, 48 ore dopo, la qualificazione in Champions League della sua Inter

Smaltite le sbornie provocate dalla pazza qualificazione in Champions League, Luciano Spalletti ha espresso su Instagram tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto. L’allenatore nerazzurro non aveva parlato dopo l’incredibile rimonta in casa della Lazio, preferendo dare il giusto spazio ai suoi giocatori. Ha utilizzato il suo account Instagram per commentare la qualificazione: «Il selfie da Champions che sognavamo».

Il breve messaggio di Spalletti accompagna una foto dell’allenatore sotto la curva dei tifosi interisti allo stadio Olimpico dopo il triplice fischio finale. L’immagine è stata pubblicata sul profilo ufficiale Instagram dell’allenatore, insieme all’ormai immancabile hashtag #senzatregua.