La Gazzetta analizza la strategia comunicativa “al contrario” di Spalletti

Inter: la strategia comunicativa di Spalletti per motivare i suoi. Il tecnico nerazzurro alza i toni quando c’è da abbassarli e viceversa. Anche il “forza Roma” di lunedì cela una tattica?

Che probabilmente pure Luciano Spalletti punti parecchio sulla comunicazione per motivare i suoi non è un mistero: l’allenatore interista, seguendo a modo suo le orme di un grande predecessore sulla panchina dell’Inter, José Mourinho, starebbe tentando in tutti i modi di mantenere altissima la tensione dei suoi. Spalletti sa che, se vorrà ottenere risultati, dovrà essere sempre e comunque sul pezzo, per questo tramite le parole (quelle delle interviste post-gara o delle conferenze pre-partita) starebbe cercando, secondo La Gazzetta dello Sport, di caricare la squadra (con risultati per il momento molto buoni). La strategia comunicativa del tecnico toscano è definita “al contrario” nello specifico.

Sarebbe a dire che Spalletti prova ad alzare i toni, spesso in modo anche polemico, ogni qualvolta le cose sembrano andare nel modo giusto: è successo dopo la bella vittoria di lunedì contro la Lazio, ma pure dopo la partita persa di misura contro il Barcellona, quando il tecnico aveva annusato nell’ambiente sin troppo ottimismo rispetto alle aspettative che davano i nerazzurri sconfitti in maniera persino peggiore. Viceversa, Spalletti ha spesso abbassato i toni dopo partite finite male, quando probabilmente c’era da parare i colpi ed incassare rispetto alle critiche. Nemmeno il “forza Roma” lanciato in zona mista, sempre lunedì, sarebbe casuale secondo qualcuno: cosa si cela dietro?