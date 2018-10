Al termine di Lazio-Inter, vinto 0-3 dai nerazzurri, Spalletti ha urlato “Forza Roma” in direzione dei tifosi laziali

Curioso episodio raccontato da Tuttosport: al termine della partita Lazio-Inter, infatti, il tecnico Spalletti, uscendo dal terreno di gioco, ha urlato “Forza Roma” verso i numerosi tifosi della Lazio che per l’intera durata del match non lo hanno risparmiato per un secondo. Il paradosso è che probabilmente questo non basterà al tecnico toscano per evitare la stessa sorte quando ritornerà all’Olimpico per giocare contro la Roma: i tifosi giallorossi, infatti, non gli hanno ancora perdonato il modo in cui ha gestito Totti nel suo ultimo anno da calciatore.