Le 4 mosse di Spalletti per rilanciare l’Inter

Brozovic deve confermarsi leader e dopo il passo falso di Reggio Emilia contro il Sassuolo deve tornare sui livelli della passata stagione. Radja Nainggolan deve diventare la turbina nel motore e deve mettersi alle spalle le polemiche per le sue avventure lontano dai campi di gioco (era infortunato ma è stato pizzicato in discoteca nella notte di venerdì e i tifosi non hanno gradito). Lautaro Martinez invece deve essere il bomber che mancava: non basteranno i gol di Icardi, serviranno nuovi gol per tornare il più in alto possibile e il Toro Martinez può essere l’arma giusta.