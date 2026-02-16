Spalletti al veleno con Marotta, la frase urlata dal tecnico al presidente nerazzurro durante Inter Juve: il retroscena

Spalletti al veleno con Marotta, la frase urlata dal tecnico al presidente nerazzurro all’intervallo di Inter Juve: il retroscena e la ricostruzione

C’è un’attesa spasmodica per le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nel ventre dello stadio Meazza durante l’intervallo di Inter-Juventus. Le indiscrezioni rilanciate da SportMediaset dipingono un quadro a tinte fosche: l’arbitro Federico La Penna avrebbe redatto un referto fiume di ben quattro pagine per descrivere minuziosamente il caos esploso dopo la contestata espulsione di Pierre Kalulu. A confermare la gravità dell’episodio ci sarebbero anche le relazioni degli ispettori della FIGC, testimoni oculari della rissa sfiorata nel tunnel.

Sotto accusa ci sono i vertici della dirigenza della Vecchia Signora. Il più esagitato sarebbe stato l’Amministratore Delegato Damien Comolli, affiancato dal Director of Football Strategy ed ex capitano Giorgio Chiellini. I due avrebbero affrontato a muso duro il direttore di gara, contestando con veemenza il doppio giallo comminato al difensore francese. Per loro si profila il rischio concreto di pesanti squalifiche o inibizioni, oltre a una probabile ammenda per il club piemontese. La sentenza potrebbe arrivare già nella giornata di martedì, a meno che il Giudice non richieda un supplemento d’indagine per visionare eventuali filmati di sicurezza.

Un ruolo centrale in questo psicodramma lo ha recitato Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha vissuto momenti di grande nervosismo: pur lamentando che la partita fosse stata falsata dall’arbitraggio, si è adoperato fisicamente per allontanare il proprio dirigente dall’arbitro ed evitare conseguenze peggiori. Tuttavia, emergono retroscena inquietanti anche sul fronte dei rapporti istituzionali tra i due club rivali. Stando ad alcune testimonianze, l’allenatore bianconero si sarebbe rivolto direttamente al presidente del Biscione, Beppe Marotta, con toni decisamente accesi. La frase incriminata, riportata dai presenti, accuserebbe la dirigenza nerazzurra di aver compiuto una vera e propria “maialata”, termine che fotografa il clima avvelenato di un Derby d’Italia destinato a far discutere ancora a lungo nelle aule della giustizia sportiva.