Spalletti-Napoli, ora c’è la data. La prossima settimana sarà in città

Luciano Spalletti sta per approdare a Napoli in veste ufficiale di nuovo allenatore. Ora c’è anche la data del suo arrivo

Come riporta il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sta per arrivare a Napoli, per la prima volta in veste di nuovo allenatore della squadra partenopea.

Stando a quanto si legge sul quotidiano, il tecnico toscano sarà in città lunedì prossimo, 5 luglio. Non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le fonti puntano dirette verso quella data come praticamente certa.