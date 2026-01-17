Spalletti dopo Cagliari Juventus: «Loro hanno meritato la vittoria, c’è una cosa che non va bene!»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il Cagliari

Intervenuto nel postpartita di Cagliari Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta maturata nel 21° turno di Serie A 2025/26: queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

SCONFITTA – «Me lo spiego che il Cagliari l’ha meritata perché poi ha lottato su ogni pallone, si è chiuso bene, tentato di ripartire bene. Non siamo riusciti probabilmente ad essere più cattivi nel prepararci delle situazioni e ci sono delle partite che debbono andare così e si va a quella successiva».

CAMBI – «Anche se loro hanno le caratteristiche per entrare in quella densità lì si lasciano trascinare dalla frenesia, perdono la lucidità. Conceicao veniva a fare il mediano, Zhegrova si allontanava dalla zona calda. Costringendo Kalulu e Kelly a fare la fascia. Non va bene, loro devono restare nelle zone pericolose e fare la differenza. Però noi la partita l’abbiamo fatta, abbiamo tenuto il ritmo, soffocato ogni tentativo loro. Doveva andare così. Sono tutti con la testa tra le mani, ma abbiamo fatto quello che la partita richiedeva, dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche episodio in più tipo la punizione concessa sul goal. Loro poi sono stati un pochettino fortunati, ma questi episodi nel calcio capitano a sfavore o a favore. Magari la prossima volta andrà bene a noi. Bisogna essere bravi, abbiamo un obbligo verso il ruolo e la professione, dobbiamo essere pignoli nel prendere tutti i vantaggi perché anche quello minimo può fare la differenza».

TIRI – «L’ultimo cambio va in questa direzione qui: ad Adzic ho detto di rimanere un po’ fuori per cercare quella cosa lì. Yildiz, poi, è stato sfortunato due o tre volte. Ho visto quattro o cinque episodi in cui la palla ha girato dalla parte sbagliata. Diventa difficile andare a rimproverare i giocatori. Come il palo contro il Lecce: palo, attraversa linea e torna al portiere. Sono cose che capitano. Si fanno i complimenti agli avversari anche se probabilmente non hanno meritato. Pensiamo a mettere qualcosa in più alla prossima partita».