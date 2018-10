Spezia-Benevento: partita rinviata

Spezia-Benevento, 10ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Spezia-Benevento, gara infrasettimanale valevole per la 10ª giornata di Serie B è stata rinviata a data da destinarsi. A causa del forte maltempo che si è abbattuto sulla città, il prefetto della città ligure Antonio Garufi ha deciso, insieme al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, di no far giocare la gara dello stadio Alberto Picco.

Spezia-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Marino deve assolutamente risollevare la squadra dopo le sconfitte nelle ultime due gare, e per farlo si affiderà al suo 4-3-3 con in porta Lamanna ed in difesa De Col, Augello, Terzi e Capradossi. Sulla linea mediana confermati Crimi e Bartolomei, mentre Ricci torna dopo il turno di riposo contro i veneti. Il tridente offensivo che dovrebbe sfidare i giallorossi sarà formato dal centravanti Galabinov supportato dalle ali Bidaoui e Gyasi. Anche Bucchi però vuole i tre punti e dunque manderà in campo la sua formazione schierata con il 4-3-3 già collaudato in questo avvio di stagione. Tra i pali ci sarà il titolarissimo Puggioni, in difesa torna Maggio che potrebbe sostituire Letizia, infortunatosi contro la Cremonese, al fianco di Gyamfi, Billong e Volta. A centrocampo sicuri del posto Bandinelli e Viola, mentre nel solito ballottaggio Nocerino–Tello sembrerebbe avanti il giovane colombiano. Sembra non esserci, invece, nessun dubbio per quanto riguarda il tridente offensivo composto da Coda al centro ed Insigne e Boaniuto sulle corsie laterali.

SPEZIA (4-3-3):Lamanna; De Col, Augello, Terzi, Capradossi; Crimi, Bartolomei, Ricci; Bidaoui, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Marino

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Gyamfi, Billong, Volta; Tello, Bandinelli, Viola; Insigne, Coda, Boaniuto. Allenatore: Bucchi

