Spezia, Chabot fuori dai radar: si allontana il riscatto dalla Sampdoria

Julian Chabot, difensore in prestito allo Spezia ma di proprietà della Sampdoria, è finito nuovamente in panchina in occasione del match in corso contro il Genoa, dopo un inizio di stagione più che convincente.

Il riscatto del tedesco, fissato per una cifra intorno agli 8 milioni di euro, si allontana drasticamente, a meno che la società blucerchiata non conceda uno sconto agli aquilotti.