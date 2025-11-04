Donadoni Spezia, l’accordo è stato trovato: manca solo l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’intesa e l’obiettivo da raggiungere

Donadoni Spezia: il ritorno del tecnico per rilanciare i liguri. L’ex ct della Nazionale è pronto a ripartire dopo un lungo stop. I dettagli.

Lo Spezia ha deciso di cambiare pagina. Dopo l’ultima sconfitta contro il Monza, che ha lasciato i bianconeri ultimi in classifica insieme alla Sampdoria con soli sette punti in undici giornate, la società ha annunciato l’addio a Luca D’Angelo. Al suo posto arriva Donadoni , con l’ex ct azzurro pronto a tornare in panchina in Italia dopo più di sei anni. L’ultima esperienza del tecnico bergamasco risale alla stagione 2018, quando guidava il Bologna in Serie A, dimostrando capacità tattiche e un grande equilibrio nella gestione del gruppo.

La scelta di affidarsi a Donadoni nasce dalla necessità di imprimere una scossa immediata a un inizio di campionato deludente. La squadra ligure, partita con ambizioni di metà classifica, ha faticato a trovare continuità di risultati, mostrando una certa fragilità in difesa e problemi nell’organizzazione offensiva. La dirigenza dello Spezia ha così puntato sull’esperienza di Donadoni, tecnico capace di gestire situazioni delicate e di far rendere al massimo i suoi giocatori.

L’annuncio ufficiale è arrivato nella notte, segnando un cambio di rotta deciso: il club riparte con un nome di spicco del calcio italiano, convinto che Donadoni possa rappresentare la chiave per invertire il trend negativo. La scelta non è casuale: Donadoni porta con sé un bagaglio di esperienza, conoscenza della Serie A e Serie B e una capacità di leadership che può motivare un gruppo sotto pressione.

L’esordio del tecnico è fissato per venerdì 7, in occasione del match contro il Bari, una partita che diventa subito cruciale per dare un segnale di rinascita. Sarà interessante osservare quale modulo sceglierà Donadoni per affrontare le difficoltà della squadra ligure e come riuscirà a valorizzare gli elementi chiave della rosa. La fiducia della società è massima, e il tecnico bergamasco avrà il compito di creare un’identità chiara e una solidità che finora è mancata.

Il ritorno di Donadoni rappresenta dunque non solo un cambio tecnico, ma un segnale forte di ambizione e di voglia di rilancio. I tifosi sperano che l’esperienza e la saggezza tattica dell’ex ct italiano possano trasformare le difficoltà iniziali in una nuova stagione di riscatto. Con lui alla guida, lo Spezia prova a ritrovare compattezza, determinazione e continuità, fondamentali per risalire la classifica e uscire dalla zona più critica del campionato.

In sintesi, Donadoni segna l’inizio di un nuovo capitolo per i bianconeri, chiamati a riscattare un avvio complicato e a dare una nuova identità alla squadra sotto la guida di un tecnico di grande esperienza.