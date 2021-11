Spezia, Erlic: «Siamo amareggiati. Inter? Non c’è tempo per prepararla»

Martin Erlic, difensore dello Spezia, ha commentato la sconfitta subita all’ultimo respiro contro il Bologna

SCONFITTA – «C’è tanta amarezza, ma si poteva evitare. Abbiamo avuto tante occasioni in una partita combattuta, il rigore ha deciso il match, ci è mancato qualcosa. Dobbiamo dare qualcosa in più, non va bene così. Per salvarci dobbiamo metterci qualcosa in più».

LEADERSHIP – «Anche il mister mi ha chiesto di dare una carica. Anche io devo dare un po’ di più e dobbiamo darci una mano per poter rimanere in Serie A».

INTER – «Non c’è tanto tempo per preparare la partita, dobbiamo andare a San Siro per fare la partita, non andiamo lì per fare una passeggiata. È uno degli avversari più forti in A, ma nel calcio la palla è rotonda. Andremo lì per fare la nostra partita».