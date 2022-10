Spezia, Gotti: «La squadra sa che partita sarà»

Le parole di Luca Gotti, tecnico dello Spezia, in vista della sfida alla Cremonese: «Hanno prodotto e concesso tanto contro ogni avversario»

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dello Spezia contro la Cremonese. Di seguito le sue parole.

MODULO – «Faremo cose diverse per il modulo. Inutile forzare un’idea, forzando gli interpreti. Ampadu può essere utile dietro e a centrocampo. Strelec ha vent’anni, penso abbia un futuro luminoso e sono convinto che diventerà un giocatore di livello. L’attaccante centrale spesso matura le proprie qualità con un percorso più lungo e credo che nel suo caso, oltre ad aiutarlo nel percorso, va aspettato. Non so se due mesi o due anni, ma è un potenziale importante per la società».

VICINANZA DEI TIFOSI – «Il sostegno di ieri dei tifosi è stato bello, fatto nel modo giusto, con calore. Una vicinanza gentile, educata, con partecipazione. La squadra sa che partita si giocherà domani. Il problema può essere sentirla troppo».

CREMONESE – «Il campionato è lunghissimo. La Cremonese ha prodotto tanto e concesso tanto contro ogni avversario, può fare qualsiasi risultato. Una squadra con queste caratteristiche, che crea molto e subisce molto, va affrontata nel modo giusto. Sono consapevole che anche noi abbiamo qualità e l’opportunità di offendere la Cremonese».