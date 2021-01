Spezia in campo: gruppo al completo in vista della Sampdoria

Lo Spezia continua la sua preparazione in vista della sfida contro la Sampdoria in programma lunedì sera: il report dell’allenamento degli aquilotti

Lo Spezia continua a lavorare in vista del posticipo di lunedì sera contro la Sampdoria. Il tecnico Vincenzo Italiano ha diretto una seduta tecnico-tattica con il gruppo al completo. Il report dell’allenamento odierno.

«A Follo si lavora in vista del match di lunedì al ‘Picco’.Dopo aver appreso il risultato negativo di tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri, le Aquile sono tornare in campo questo pomeriggio sul terreno del ‘Comunale’ di Follo per preparare il match di lunedì contro la Sampdoria. Dopo il consueto riscaldamento tecnico, la squadra di mister Italiano ha svolto esercitazioni tecnico – tattiche e una partitella a campo ridotto. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento a Follo».